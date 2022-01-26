В ФРГ заявили о необходимости для Запада «построить мост» к РФ
Немецкий политолог Варвик: Запад не может игнорировать слишком сильную Россию
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:20, 27 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Немецкий политолог Йоханнес Варвик заявил, что Россия слишком сильна, чтобы Запад мог игнорировать её интересы. Ему следует первым сделать шаг, и это выведет отношения с Москвой из тупиковой ситуации, отметил он в интервью RND.
В этом тупике Запад должен построить мост для России. В мире реальной политики Россия слишком сильна и имеет слишком большой потенциал для разрушений и хаоса, чтобы Запад мог просто игнорировать её интересы, — подчеркнул эксперт.
Варвик уверен, что улучшить отношения сторон способен крупный дискуссионный формат.
Своего рода новые Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), наподобие тех, что проводились в начале 1970-х годов для преодоления конфликта между Востоком и Западом. После нескольких лет переговоров был заключен Хельсинкский заключительный акт, — рассказал политолог.
Он допустил, что новое налаживание отношений займёт много времени, но «оно того стоит».
Ранее стало известно, что США следует пойти на уступку России в вопросе Украины и Грузии, заявил американский генерал-лейтенант в отставке Дейл Дейли. По его словам, Вашингтон должен пообещать Москве, что эти два государства не получат членства в НАТО, а Украине лучше пойти путём Австрии, получившей после Второй мировой войны нейтральный статус.