В ФРГ заявили о необходимости для Запада «построить мост» к РФ

Немецкий политолог Йоханнес Варвик заявил, что Россия слишком сильна, чтобы Запад мог игнорировать её интересы. Ему следует первым сделать шаг, и это выведет отношения с Москвой из тупиковой ситуации, отметил он в интервью RND.

В этом тупике Запад должен построить мост для России. В мире реальной политики Россия слишком сильна и имеет слишком большой потенциал для разрушений и хаоса, чтобы Запад мог просто игнорировать её интересы, — подчеркнул эксперт.

Варвик уверен, что улучшить отношения сторон способен крупный дискуссионный формат.

Своего рода новые Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), наподобие тех, что проводились в начале 1970-х годов для преодоления конфликта между Востоком и Западом. После нескольких лет переговоров был заключен Хельсинкский заключительный акт, — рассказал политолог.

Он допустил, что новое налаживание отношений займёт много времени, но «оно того стоит».

Ранее стало известно, что США следует пойти на уступку России в вопросе Украины и Грузии, заявил американский генерал-лейтенант в отставке Дейл Дейли. По его словам, Вашингтон должен пообещать Москве, что эти два государства не получат членства в НАТО, а Украине лучше пойти путём Австрии, получившей после Второй мировой войны нейтральный статус.