В ФРГ рассказали об «ужасных последствиях» прекращения поставок газа из РФ BDI: последствия прекращения поставок газа из РФ были бы ужасными для ФРГ

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В том случае, еси бы поставки российского газа в ФРГ прекратились прямо сейчас, последствия для экономики Германии оказались бы катастрофическими. Такое мнение в интервью газете Bild am Sonntag высказал глава Германского промышленного соююза (BDI) Зигфрид Русвурм. По его словам, некоторые компании были бы вынуждены остановить производство навсегда.

К настоящему моменту последствия прекращения поставок российского газа были бы катастрофическими. Мы должны исходить из того, что при нехватке таких объемов газ больше вообще бы не поступал в конечные разветвления нашей газопроводной системы, — сказал Русвурм.

Он также добавил, что в результате целый ряд компаний был бы полностью отрезан от поставок газа.

Во многих случаях пострадавшие фирмы вынуждены будут остановить производство, некоторые предприятия, пожалуй, никогда больше не смогут его запустить, — предупредил глава промышленного союза.

Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предупредил, что Германия сможет пережить будущую зиму без поставок российского газа только при условии значительной экономии энергии и заполненности хранилищ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские «дочки» «Газпрома» не смогут поставлять газ из России. Ранее правительство РФ утвердило список иностранных организаций, против которых вводятся ответные санкции. В перечень вошла 31 организация из США, Сингапура, а также из ряда европейских стран, включая Германию и Францию. Среди них бывшие европейские дочерние предприятия «Газпрома», трейдеры и операторы подземных газовых хранилищ. В их число входят Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также оператор польской части газопровода Ямал — Европа.