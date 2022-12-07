В Европе предсказали резкое похолодание наступившей зимой Вильфанд: зимой в Европе ожидаются резкие потепления и похолодания

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Наступившая зима в Европе станет неоднородной, будут наблюдаться как резкие понижения температуры, так и частые оттепели. При этом средняя температура окажется в районе нормы. Такой прогноз дал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Нынешняя зима и в Западной Европе, и на европейской территории нашей страны прогнозируется очень неоднородная, когда будут и резкие понижения температуры, и частые оттепели, а в среднем — температурный фон около нормы, — рассказал метеоролог.

Он также отметил, что нынешняя зима в Европе окажется несколько холоднее, чем предыдущая. Причиной является то, что средняя температура прошлой зимы оказалась чуть выше нормы.

Также Вильфанд рассказал, что к концу текущей недели температура воздуха в Центральной России повысится на 10 градусов. По его словам, к выходным столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке.

В свою очередь ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что в Москве и Московской области на протяжении всех новогодних каникул ожидается пасмурная погода и снегопады, а в канун Нового года — сильные морозы. Он уточнил, что в ночь на 31 декабря прогнозируется самый холодный период — ночью температура в Московском регионе опустится до -21 градуса, а днем будет держаться на уровне -17.