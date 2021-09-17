В Европарламенте пригрозили превратить «Северный поток — 2» в руины

Газопровод «Северный поток — 2» может превратиться в инвестиционные руины, если проект будет нарушать энергетическое законодательство Евросоюза. Об этом в интервью dpa сообщил депутат Европарламента от фракции «зелёных» Райнхард Бютикофер.

Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его ещё может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину, — подчеркнул он.

Он добавил , что Россия на данный момент не обеспечила условия так называемого анбандлинга, который предполагает отделение деятельности оператора ГТС от добычи и поставки газа. По его словам, согласно третьему энергопакету ЕС владелец магистрали также должен предоставить сторонним продавцам газа доступ к ней.

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября. В Европейской комиссии сообщили, что процедура его сертификации может занять до двух месяцев, а в случае появления объективных причин продлится ещё дольше.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Киева уже вошло в привычку постоянно «что-то клянчить» у Запада. В частности, украинские власти просят своих западных партнёров помешать реализации «Северного потока — 2» или же компенсировать им прекращение транзита газа.