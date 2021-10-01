В Эстонии вандалы осквернили памятник воинам-афганцам

Памятник воинам-афганцам в эстонской столице Таллине неизвестные облили красной краской. Председатель правления таллиннского союза ветеранов Афганистана, локальных войн и конфликтов «Боевое братство» Олег Куликов напомнил, что монумент посвящён как русским, так и эстонским воинам-интернационалистам. Об этом сообщает Sputnik.

Надпись на памятнике сделана на двух языках. Российское посольство в республике заявило, что полиция Таллина начала поиск вандалов.

Даже если это какая-то дешёвая «заказуха» перед выборами, то её исполнители всё равно больные люди, — заключил Куликов, комментируя инцидент.

Ранее власти Киева демонтировали памятный знак, посвящённый дружбе украинской столицы и Москвы. Об этом сообщила депутат Киевской рады Алина Михайлова. Она отметила, что памятник находится на хранении в Голосеевской районной администрации, а в будущем его поместят в «музей тоталитаризма».

Пресс-служба Киевского городского совета впоследствии подтвердила снос монумента. Памятник в честь дружбы Киева и Москвы установили в августе 2001 года. В 2015 году монумент разрисовали в цвета украинского флага. В июле 2021 года Киевский горсовет принял решение о его демонтаже.