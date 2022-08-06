В ЕС анонсировали встречу Алиева и Пашиняна

Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян могут провести встречу в Брюсселе, сообщил президент Совета Европейского союза Шарль Мишель в Twitter. Европейский чиновник отметил, что ЕС остается приверженцем мирного процесса на Южном Кавказе.

В преддверии следующей встречи наших лидеров в Брюсселе продолжение диалога и достижение конкретного прогресса по всем пунктам повестки дня имеют ключевое значение, — написал Мишель.

Азербайджанская армия 3 августа провела операцию «Возмездие» против армянских вооруженных формирований на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России. Как заявили в Баку, операция стала ответом на диверсию, в результате которой погиб азербайджанский солдат Анар Кязымов. Азербайджан взял под контроль ряд господствующих высот. По данным армянской стороны, погибли двое и были ранены 19 военнослужащих.

По словам министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, основная причина напряженности в Карабахе заключается в невыполнении Арменией взятых на себя обязательств по выводу войск.