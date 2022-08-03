Глава МИД Азербайджана: Ереван не выполняет взятые на себя обязательства

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что основная причина напряженности в Карабахе заключается в невыполнении Арменией взятых на себя обязательств, говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства республики. Глава МИД отметил в ходе телефонного разговора со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, что в последние дни со стороны Еревана были совершены провокации как в приграничных районах двух государств, так и на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент России.

Министр подчеркнул, что вопреки обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, вооруженные силы Армении и армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ) до сих пор не были полностью выведены с территории Азербайджана, что является недопустимым. Было доведено до внимания (собеседника), что невыполнение Арменией взятых на себя обязательств является основной причиной напряженности в регионе, — говорится в сообщении.

Байрамов назвал провокации армянской стороны грубым нарушением трехсторонних договоренностей, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, а также заявлений между Баку и Ереваном при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. По словам Байрамова, действия Еревана наносят вред посредническим усилиям ЕС.

Азербайджанская армия ранее провела операцию «Возмездие» в ответ на действия армянских вооруженных формирований в зоне ответственности миротворческого контингента ВС России. В результате был взят под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба.

Ранее в МИД Армении сообщили, что ВС Азербайджана 3 августа нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе. В ведомстве отметили, что эти действия противоречат положениям трехстороннего соглашения от ноября 2020 года, подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана.

Ранее Минобороны России заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана в районе высоты Сарыбаба. В ведомстве добавили, что командование российского миротворческого контингента вместе с представителями Азербайджана и Армении принимает меры по стабилизации обстановки.