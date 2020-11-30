В ЕК рассказали об ограничениях на вакцину «Спутник V» в Европе

https://static.news.ru/photo/ef20d2a0-3307-11eb-b4ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз заявил о невозможности применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе, за исключением Венгрии. Об этом заявил представитель Еврокомиссии.

Он пояснил, что если вакцина разрешена к применению властями Венгрии, то речь идёт об её использовании только на территории этой страны. И государство само несёт ответственность за это экстренное решение. В целом же ЕС предпочитает, чтобы вакцины, которые предлагаются гражданам стран союза, получали одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

В рамках срочной процедуры государство может в экстренном порядке разрешить использование на своей территории вакцины и её распространение среди своих граждан. Но мы выступаем за то, чтобы была максимальная прозрачность в вопросах вакцины, — цитирует представителя ЕК РИА Новости.

Отмечается, что ЕМА контактировало с разработчиком российской вакцины, однако о сроках её возможного одобрения ЕС пока ничего не известно. В агентстве отмечали, что эти сроки труднопредсказуемы.

Ранее стало известно, что глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провёл переговоры с руководителем МИД Венгрии Петером Сийярто. Он сообщил, что обсуждается производство в Венгрии вакцины «Спутник V». Позже Сийярто заявил, что уже в декабре первые партии препарата поступят в страну.

«Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Также российские производители занимаются разработками ещё нескольких вакцин.

Как ранее писал NEWS.ru, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава РФ Вадим Тарасов заявил, что никто из добровольцев, принявших участие в первом этапе клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V» на базе научного учреждения, не заболел. В исследованиях приняло участие 38 человек.