В Египте подтвердили готовность к возобновлению авиасообщения с РФ

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Планы по скорому возобновлению чартерного авиасообщения между египетскими курортами и Россией есть, но сроки ещё не определены. Об этом заявил советник по СМИ посольства Египта в Москве Ахмед Абдель Моэз.

В ближайшее время, но конкретной даты ещё нет, — цитирует его РИА Новости.

Некоторое время назад в МИД России отметили, что рассчитывают на открытие в ближайшем будущем авиасообщения с Египтом. В частности, с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. В оперштабе по борьбе с коронавирусом, в свою очередь, заявили, что конкретного решения по данному вопросу пока нет.

Полёты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта. Регулярные полёты в Каир были возобновлены в апреле 2018 года, но чартерные рейсы на упомянутые курорты до сих пор не летают.

Как сообщалось ранее, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили открыть для турпоездок Египет и другие страны с низким уровнем заболеваемости коронавирусом взамен Турции, куда с 15 апреля ограничили полёты из-за вспышки инфекции.