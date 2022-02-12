В Донбассе описали возможный сценарий наступления ВСУ

В случае, если Вооружённые силы Украины (ВСУ) всё же решатся на наступление на юго-востоке, основной удар может прийтись на Светлодарскую дугу и дебальцевское направление. В результате самопровозглашённые Донецкая и Луганская республики будут отрезаны друг от друга, заявили «Известиям» представители ЛНР. По словам официального представитель народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, в ближайшее время возможны провокации со стороны украинских властей.

На одном из украинских промышленных объектов с опасными производствами может быть организован постановочный теракт с гибелью людей, вина за который будет возложена на республики Донбасса, — говорится в сообщении.

Заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин добавил, что украинские войска скапливаются на трёх направлениях: донецком, горловском и южном. По его мнению, пока сложно сказать, ожидается ли наступление ВСУ на одном из них.

Ранее в ЛНР рассказали, что ВСУ ведут подготовку десантников для заброски в тыл самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Для проверки готовности силовиков к десантированию в населённый пункт Войтово прибыл командующий силовой операцией в Донбассе Александр Павлюк.

В ЛНР также отметили, что свидетельством о подготовке Киевом масштабной провокации в Донбассе может быть отзыв зарубежных представителей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Представители организации находились на территории региона в периоды жёстких военных действий в 2014–2015 годы, поэтому дело не в военной опасности.