В ДНР изменили курс рубля к гривне

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Глава ДНР Денис Пушилин изменил курс рубля к гривне на территории республики. Теперь гривна стоит два рубля, о чём сообщается на сайте главы республики.

Указ вступает в силу с 23 мая.

Внести в подпункт 1,3 пункта 1 указа главы Донецкой Народной Республики от 26 марта 2022 года № 104 «О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики» изменение, заменив слова «2,5 российских рубля» словами «2,0 российских рубля», — сказано в документе.

Между тем первые строители из России начали восстанавливать Донецк и Луганск. В Луганск приехали 283 единицы техники и зашла первая тысяча рабочих.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшее время планируется ввести рубль вместо гривны на всех освобождённых территориях Украины. По его словам, это произойдёт скоро. Так, жители Запорожской области в этом месяце должны получить зарплаты и пенсии в российской валюте, отметил Хуснуллин.