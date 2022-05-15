В Чили пострадал сын министра обороны при ограблении её дома

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Пресс-служба Министерства обороны Чили сообщила, что в дом главы ведомства Майи Фернандес Альенде пробрались грабители и применили силу в отношении сына и супруга. Отмечается, что злоумышленники были вооружены огнестрельным оружием. В ведомстве добавили, что грабители угнали машину семьи и забрали из дома технику, пишет ТАСС.

В пятницу вечером дом министра обороны Майи Фернандес Альенде был ограблен. В момент происшествия глава ведомства не находилась в доме, но там были её супруг и сын, — заявили в пресс-службе военного ведомства Чили.

Представители Минобороны рассказали, что министр и её семья чувствуют себя хорошо. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование случившегося.

До миллиона британцев могут оказаться в нищете в следующем году из-за продолжающегося роста цен на энергоносители в связи с ситуацией на Украине и проблем на рынках труда, написало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Национального института экономических и социальных исследований NIESR.

В исследовании ведомства сказано, что властям Великобритании следует готовиться к рецессии. Страна, по словам экспертов, столкнётся с наихудшими показателями инфляции за 40 лет. Для борьбы с последствиями специалисты NIESR советуют выделить пакет поддержки в размере $5,2 миллиарда. При этом в докладе организации не сказано, как выделение этих средств из бюджета скажется на дальнейшем росте инфляции.