В Чили депутат 15 часов выступал с речью из-за опоздания коллеги

Чилийский депутат оппозиционной Социалистической партии Хаиме Наранхо около 15 часов выступал с речью по импичменту президента страны Себастьяна Пиньеры, чтобы дождаться своего соратника Джорджо Джексона. Он опаздывал на заседание, потому что должен был досидеть последние часы карантина. Об этом сообщает BioBio Chile.

В результате депутат полностью прочитал 1300-страничный доклад. Парламент сделал всего два перерыва за всё это время. Наранхо начал выступать 8 ноября в 16:24 по московскому времени, а закончил на следующий день в 07:24 по московскому времени. За время выступления депутата дважды осматривал врач.

Чиновнику удалось растянуть время, в итоге Джексон успел попасть на заседание и проголосовать за импичмент. Его голос мог сыграть решающую роль в голосовании.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии предложила объявить импичмент президенту США Джо Байдену. По мнению политика, являющегося сторонницей теорий заговора, есть минимум две причины для лишения Байдена должности.