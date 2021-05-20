В Чехии объяснили попадание в список недружественных России стран

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Чешский журналист Томаш Калаб назвал причины, по которым Чешская Республика вошла в список недружественных государств РФ. Об этом Калаб сообщил в статье журнала Haló noviny.

По мнению Калаба, Чехия оказалась в списке «недружественных» стран России вследствие ошибок в проводимой внешней политике Праги в отношении Москвы. Такая ситуация, по мнению журналиста, может привести к ещё большей эскалации конфликта и ухудшению отношений между двумя странами, а также обернуться для Чехии серьёзными последствиями.

Огромный позор, что, помимо США, второй недружественной страной объявлена Чешская Республика, которая обязана Советскому Союзу своим послевоенным будущим. Но удивляться нечему. В последнее время произошло сразу несколько антироссийских выпадов и скандалов, которые лишь подчеркнули место нашего государства во внешней политике, — заявил Калаб.

Причиной конфликта с Чехией стало обвинение со стороны Праги о причастности Москвы к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Чешские власти выслали из страны 18 сотрудников российского посольства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами объяснил причины создания списка недружественных государств РФ проводимой антироссийской политикой определённых стран.