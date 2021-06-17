В центре Луганска на газопроводе произошёл взрыв

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Денис Коробейников NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что бывший президент Украины Пётр Порошенко и президент России Владимир Путин являются участниками «одной банды». Об этом он заявил на ток-шоу на телеканале ТСН.

Месяц назад адвокат Петра Алексеевича сказал, что собирается подать на меня в суд за то, что я заявил, что Порошенко и Путин, по моим данным, договорились о сдаче Мариуполя. <...>...