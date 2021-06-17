В центре Луганска на газопроводе произошёл взрыв

На газопроводе в центре Луганска произошёл взрыв. Нет никакой информации о жертвах. Об этом сообщает Луганский информационный центр.
На кадрах с места происшествия видно, что после взрыва
Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание, — говорится в сообщении пресс-службу государственного предприятия «Луганскгаз», на который ссылаются журналисты.
Открытое горение было ликвидирована в 06:30 (совпадает с мск).