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В центре Луганска на газопроводе произошёл взрыв

08:44, 18 июня 2021
Фото: lug-info.com

На газопроводе в центре Луганска произошёл взрыв. Нет никакой информации о жертвах. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

На кадрах с места происшествия видно, что после взрыва произошёл сильный пожар. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание, — говорится в сообщении  пресс-службу государственного предприятия «Луганскгаз», на который ссылаются журналисты.

Открытое горение было ликвидирована в 06:30 (совпадает с мск).

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