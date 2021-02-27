В бундестаге рассказали, кому выгодна разобщённость России и Германии

https://static.news.ru/photo/2a17200a-79ba-11eb-b6f4-96000091f725_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Разобщённость России и Германии может быть выгодна Соединённым Штатам из-за их стремления к экономическому лидерству. Такое мнение высказал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Я вижу будущее в мирном сосуществовании и сотрудничестве, а не в разобщённости, которая ни нам, ни русским не на руку. Зато на руку американцам, которые стремятся оставаться на позиции экономически доминирующей державы, — сказал депутат в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

По его словам, при этом президент Соединённых Штатов Джо Байден в некоторой степени пытается восстановить отношения с Европой и Германией.

Но что не поменялось, так это то, что американцы планируют и вводят экстерриториальные санкции, которые федеральное правительство Германии не признаёт, — добавил Эрнст.

Он отметил, что энергетическая политика Европы не может определяться Вашингтоном.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ФРГ не должна обрывать связи с Россией, несмотря на сложный период в отношениях. Запад, так же как и РФ, в равной степени несёт ответственность за мир в Европе, подчеркнул политик, выступая на онлайн-конференции Восточного комитета германской экономики. Он указал на то, что за последние 20 лет в многополярном мире было разрушено много геополитических мостов.

Отношениям ФРГ и РФ сейчас уделяется особое внимание среди прочего ещё и в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». От позиции немецкой стороны в немалой степени зависит будущее проекта, обложенного санкциями США и их западных партнёров. В этой связи Германия вынуждена лавировать между геополитическими и экономическими интересами, а любые противоречия воспринимаются особенно остро, писал NEWS.ru.