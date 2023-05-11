В Британии усомнились во встрече главы Пентагона и министра обороны КНР FT: Китай отказывается от встречи своего министра с главой Пентагона из-за санкций США

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Встреча глав оборонных ведомств Китая и США в Сингапуре может не состояться из-за действия американских санкций против главы минобороны КНР, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что Пекин не согласится на этот шаг, пока действуют санкции в отношении своего министра. По информации издания, американская сторона уведомила Китай, что санкции не мешают встрече.

Китаю будет практически невозможно согласиться на встречу, пока санкции остаются в силе, — сказано в публикации.

Собеседники издания отметили, что не видят перспектив отмены ограничений против главы минобороны КНР.

Ранее глава Северного командования Вооруженных сил США, генерал Глен Ванхерк заявил, что Китай проводит активную модернизацию своих вооруженных сил, разрабатывая вооружение, способное наносить удары на большие расстояния. Ванхерк отметил, что Пекин увеличивает темпы разработки передового оружия и технологий, что, по его мнению, является свидетельством стремления Китая расширить дальнобойность своего оружия, а не просто сосредоточиться на региональной обороне.