В США испугались скорости, с которой Китай модернизирует свою армию Американский генерал Ванхерк: Китай модернизирует свои войска угрожающими темпами

Фото: Xinhua/Global Look Press

Глава Северного командования Вооруженных сил США, генерал Глен Ванхерк заявил, что Китай проводит активную модернизацию своих вооруженных сил, разрабатывая вооружение, способное наносить удары на большие расстояния, передает РИА Новости. Ванхерк отметил, что Пекин увеличивает темпы разработки передового оружия и технологий, что, по его мнению, является свидетельством стремления Китая расширить дальнобойность своего оружия, а не просто сосредоточиться на региональной обороне.

По его словам, Китай давно признан одной из ведущих военных держав мира, и его растущие военные возможности вызывают тревогу среди многих стран, включая США. Это включает в себя все, от его крупного флота до его развития в области космической технологии и кибервойны.

Эти заявления идут в ногу с продолжающейся стратегией США, направленной на противостояние Китаю в рамках концепции «большой власти», которая признает Китай как главную долгосрочную стратегическую угрозу для США.

В Китае ранее заявили, что стремление Запада уничтожить экономику России с помощью полного запрета на экспорт в Россию приведет к краху. Отмечается, что западные страны «зашли в тупик» введенными санкциями в отношении Москвы, поэтому рассматриваются более радикальные методы.