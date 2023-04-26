В Китае указали на последствия для Запада в случае торговой блокады РФ GT: стремление уничтожить экономику России путем торговой блокады приведет Запад к краху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стремление Запада уничтожить экономику России с помощью полного запрета на экспорт в Россию приведет к краху, пишет китайская газета Global Times. Отмечается, что западные страны «зашли в тупик» введенными санкциями в отношении Москвы, поэтому рассматриваются более радикальные методы. По мнению автора материала, в случае реализации такого плана мир столкнется с более суровыми энергетическими, продовольственными и экономическими кризисами.

Запад, судя по всему, зашел в тупик, вводя санкции против России. Теперь он даже добивается введения самоубийственных ограничений, чтобы усилить давление, тем самым лишая мир возможности остановить кризисы и войны, — сказано в публикации.

В статье также сообщается, что США и их союзники не могут отказаться от нездоровой одержимости полным сокрушением российской экономики, несмотря на серьезные последствия для своих стран.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух официальных лиц сообщила, что Евросоюз и Япония отказались от предложения США полностью запретить экспорт в Россию. Отмечается, что Вашингтон обеспокоен тем, что Москва продолжает «импортировать западные технологии», несмотря на наложенные на Россию санкции. Издание добавило, что на Западе возникают разногласия по поводу дальнейших мер в отношении России из-за происходящего на Украине.