В Британии усомнились в причине смерти главы МИД Белоруссии Mirror: глава МИД Белоруссии Макей скончался после «секретных переговоров» по Украине

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Журналисты британской газеты The Daily Mirror заявили, что смерть министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея наступила загадочным образом. В статье для издания публицисты указали на тот факт, что дипломат скончался на следующий день после того, как он встретился с посланником папы римского Анте Йозичем. По словам британцев, стороны якобы обсуждали секретный мирный план по прекращению конфликта на Украине.

Смерть Владимира Макея загадочным образом наступила на следующий день после того, как он встретился с посланником папы римского Анте Йозичем, где они, как сообщается, обсуждали секретный мирный план по прекращению конфликта на Украине, — сказано в публикации.

При этом один из собеседников газеты отметил, что Макей «не относился к своему здоровью серьезно», поэтому он, по словам источника, мог вовремя не обратиться за медицинской помощью.

Представительство ЕС в Белоруссии ранее выразило соболезнования из-за смерти министра иностранных дел республики Владимира Макея. В дипломатической миссии Евросоюза отправили слова поддержки родным и близким скончавшегося главы ведомства. Свою последнюю встречу на высоком уровне дипломат провел с архиепископом Анте Йозичем по случаю тридцатилетия со дня установления дипломатических отношений между Ватиканом и Минском.