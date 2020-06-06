В Британии рассказали о сокрытии Китаем фактов о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/42523722-a87d-11ea-8f09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Tsuji/Keystone Press Agency/Global Look Press

Независимая медиагруппа Caixin установила, что Китай специально скрыл некоторые факты о коронавирусе, когда эпидемия едва началась. Минимум пять китайских лабораторий знали о летальности нового вида инфекции в тот момент, когда КНР поставила в известность Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке якобы неизведанного заболевания.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на расследование Caixin. Согласно ему, ещё в декабре 2019 года одним из исследовательских центров была определена «заразность» коронавируса и его способность передаваться от человека к человеку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в апреле 2020 года заместитель главы МИД КНР Юэ Юйчэн заявил: китайская сторона выступает против международного расследования в отношении вины Китая за распространение коронавирусной инфекции. Он добавил, что сначала необходимо предъявить доказательства и факты, а потом проводить расследование.