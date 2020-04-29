МИД КНР: мы против бездоказательного расследования вины Китая за COVID-19

https://static.news.ru/photo/50ac174c-8aa1-11ea-b5bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Chao/Global Look Press

Заместитель главы МИД КНР Юэ Юйчэн заявил, что китайская сторона выступает против международного расследования в отношении вины Китая за распространение коронавирусной инфекции. Он добавил, что сначала необходимо предъявить доказательства и факты, а потом проводить расследование.

Мы выступаем против того, чтобы посадить Китай на скамью подсудимых без каких-либо доказательств его вины, а затем искать эти доказательства с помощью так называемого международного расследования. Мы категорически против такого международного расследования, — привели слова Юэ Юйчэна в «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, глава МИД КНР Ван И в телефонной беседе с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом сообщил, что китайские власти полностью поддерживают ВОЗ и что нападки на организацию являются абсолютно безосновательными.