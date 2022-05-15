В Британии придумали новый способ борьбы с российскими олигархами Sunday Telegraph: в Британии придумали новый способ борьбы с российскими олигархами

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Министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув заявил, что правительство страны в ближайшее время в рамках борьбы с олигархами представит новый законопроект, который обяжет риелторов раскрывать имена конечных покупателей недвижимости в стране. По словам чиновника, власти страны таким образом надеются «покончить» с мошенничеством с использованием незаконно нажитых средств, пишет The Sunday Telegraph.

Мы хотим покончить с мошенничеством с использованием незаконно нажитых средств, которые наводнили британский рынок недвижимости, — рассказал Гоув.

В случае принятия новой меры, власти страны смогут запрашивать информацию о конечном покупателе объекта недвижимости для одобрения сделки.

Представитель российского предпринимателя Романа Абрамовича ранее опроверг информацию о том, что у бизнесмена арестовали имущество в Португалии. По его словам, у российского миллиардера нет никакой собственности в Португалии. О том, что власти страны якобы заморозили недвижимость Абрамовича в Кинта-ду-Лагу стоимостью в 10 миллионов евро, ранее сообщило издание Público. Португальские журналисты написали, что компания Millhouse Views LLC, которая принадлежит холдингу Абрамовича, попыталась якобы продать особняк бизнесмена, но государственный банк Caixa Geral de Depósitos заявил об этом в полицию.