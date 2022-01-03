В Бразилии появились первые пациенты с гриппом и CОVID-19 одновременно

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В Бразилии выявлены первые четыре случая «флуроны» — это одновременное заражение гриппом и коронавирусом. Об этом сообщается на портале G1.

По данным СМИ, о положительных тестах на грипп и COVID-19 одновременно сообщили медики в трёх штатах Бразилии: Рио-де-Жанейро, Сеаре и Сан-Паулу.

Эксперты говорят, что наблюдается тенденция к увеличению числа случаев двойного инфицирования, — говорится в сообщении.

31 декабря 2021 года стало известно, что первый случай одновременного заражения двумя вирусами — гриппа и COVID-19 — выявлен у непривитой роженицы в Израиле. Параллельное заражение, получившее название «флурона», обнаружили в медцентре «Бейлинсон», куда была доставлена пациентка в отделение гинекологии.