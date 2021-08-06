В Бразилии губернаторы заморозили сделку по приобретению «Спутника V»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:19, 06 августа 2021
Фото: sputnikvaccine.com
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Соглашение о приобретении вакцины «Спутник V» заморозили губернаторы северо-восточных штатов Бразилии. Причиной стали ограничения со стороны национального регулятора. Об этом сообщает РИА Новости.
Заморожено (соглашение) в связи с новыми ограничениями, введёнными национальным агентством санитарного надзора Anvisa, — говорится в сообщении губернаторов.
Такое решение было принято после встречи губернатора штата Пиауи Веллингтона Диаса, занимающего пост председателя регионального сообщества, с представителями Российского фонда прямых инвестиций.
Ранее стало известно, что бразильский регулятор Anvisa дал разрешение на ввоз в ряд штатов страны российской вакцины «Спутник V».
Ранее стало известно, что доступ к видеороликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару на YouTube был заблокирован. Причиной стали скептические высказывания относительно коронавируса, которые допускал в этих видео Болсонару, а также его рекомендации по использованию для лечения от COVID-19 препаратов с недоказанной эффективностью.