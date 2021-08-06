В Бразилии губернаторы заморозили сделку по приобретению «Спутника V»

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Глава Украины Владимир Зеленский дал большое интервью телеканалу «Дом», однако запутался в простейших формулировках. Он бессвязно что-то пытался объяснить о детях и Крыме, воспитании и школах.

Не надо, берегите свою жизнь. Но! Дети! Детям надо говорить, кто. Детям дома. И пусть в школе — им там временно. В оккупированных школах, — произнёс Зеленский. В целом его...