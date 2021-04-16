В Болгарии заявили о дипломатической победе Путина

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Дипломатической победой России названо в Болгарии предложение американского президента Джо Байдена встретиться с Владимиром Путиным.

Ранее Путин получил приглашение от Байдена провести совместный саммит на территории третьей страны. Более того, приглашение осталось в силе даже после введения Вашингтоном санкций против России 15 апреля.

В игре на нервах Байден, а точнее, команда Байдена, моргнула первой. Это приглашение — дипломатическая победа российской стороны, — написала болгарская газета «Дума».

Журналисты добавили, что существует «слишком много подводных камней», которые могут препятствовать реализации встречи двух лидеров. При этом, по мнению журналистов, даже если личная беседа президентов и состоится, прорыва в отношениях США и России не будет.

Темой для беседы двух лидеров могут стать вопросы стратегического ядерного вооружения, ядерной программы Ирана, судьбы Афганистана.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что организация совместного саммита США и России не отменяет давления Вашингтона на Москву, писал NEWS.ru.