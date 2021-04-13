США продолжат давить на Россию

https://static.news.ru/photo/65a82404-9c8b-11eb-b62d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Организация совместного саммита США и России не отменяет давления Вашингтона на Москву. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Отмечается, что в ходе брифинга ей был задан вопрос, означает ли приглашение России на встречу, что США откажутся от планов введения против Москвы новых, более жёстких санкций, сообщает ТАСС.

Нет, это не меняет расчётов, процесса проведения обзора, который идёт, — приводит агентство слова Псаки.

При этом она добавила, что не хочет забегать вперёд.

Ранее президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава Белого дома предложил провести совместный саммит на территории третьей страны, писал NEWS.ru.