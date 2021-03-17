В Болгарии высмеяли слова Зеленского об «украинской мечте»

https://static.news.ru/photo/9dcefe46-872f-11eb-b415-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Читатели болгарской газеты «Факты» оценили обещания президента Украины Владимира Зеленского построить «Украину мечты». Они высмеяли его.

Ранее Зеленский рассказал, как его партия «Слуга народа» видит «украинскую мечту». Среди прочего это привлечение инвестиций, укрепление демократии, институтов, мира, сближение с Западом и соответствие критериям членства в Евросоюзе. Болгарские пользователи отреагировали на это шутками.

«Эти украинские клоуны похуже наших», «Соответствовать гендерным критериям Брюсселя и стать частью гендерного семейства», «Вы видели хоть одну страну Центральной или Восточной Европы, реально вышедшую на уровень западных демагогов? И не увидите», написали читатели.

При этом они критиковали курс Украины на сближение с Западом и политику Зеленского, которая может привести к войне в Донбассе. Также среди «достижений» украинского президента назвали закрытие оппозиционных СМИ, а иностранные инвестиции сочли «убийцами государственности», сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Зеленский записал видеообращение к украинцам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он заявил, что никогда не забудет о потере Крыма и разберётся с теми, кто создал условия для этого.