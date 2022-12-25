В Белоруссии заявили о дефляции в экономике Премьер-министр Белоруссии Головченко: в стране третий месяц подряд фиксируют дефляцию

Фото: vpk.gov.by / Global Look Press

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал телеканалу «Беларусь 1», что экономика страны третий месяц находится в состоянии дефляции. Глава правительства добавил, что годовой уровень инфляции ранее находился на уровне 17%, но теперь он может опуститься до 12-13% по итогам года. Он отметил, что внутренних предпосылок для изменения параметров инфляции зафиксировано не было.

Хотя до этого годовой уровень был 17%, думаю, мы выйдем на 12–13% по итогам года, — предположил Головченко.

По его словам, национальная валюта в течение года укреплялась, а дестабилизация, по его мнению, была спровоцирована факторами международного масштаба.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что РФ смогла в 2022 году удержать рост цен на топливо: бензин при инфляции в 11,1% подорожал всего на 0,6%, дизель — на 8,4%. Замглавы правительства добавил, что в 2023 году власти намерены не допустить роста цен на топливо выше инфляции.

По его словам, демпфер позволяет сглаживать колебания мировых цен. Рассуждая о международном энергетическом рынке, вице-премьер отметил, что российские энергоресурсы невозможно заместить и отрезать от рынка, так как мир не сможет без них существовать.