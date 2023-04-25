В Белоруссии указали на очередной провал США Постпред Белоруссии в ООН Рыбаков: США не смогли устроить «холодный душ» делегации из РФ

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Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что США не смогли устроить «холодный душ» российской делегации в Совете Безопасности ООН, передает РИА Новости. Дипломат отметил, что Вашингтон не смог реализовать свои планы в ходе заседания Совбеза ООН, который был посвящен защите принципов Устава организации.

С точки зрения «холодного душа» — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно, — сказал Рыбаков.

По его словам, уровень участия делегаций не позволяет говорить «ни о каком холодном душе».

Ранее директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что российская сторона была бы не прочь, чтобы штаб-квартира ООН переехала в более нейтральную точку, Женеву или Вену. Он объяснил, что добираться до Австрии и Швейцарии, во-первых, быстрее, а во-вторых, руководство этих стран более нейтрально, «даже несмотря на то, что сейчас они делают».

Ранее заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что Организации Объединенных Наций угрожает распад и утрата статуса международной площадки по поддержанию мира, если ее постоянные члены — страны Запада не выстроят конструктивного диалога с Москвой. Он подчеркнул, что обстановка в организации является максимально напряженной за всю историю.