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В Белоруссии рассказали, когда Прибалтику сметёт с лица земли

Представитель Совбеза Белоруссии Арчаков: война в Европе сметёт Прибалтику с лица земли
04:07, 18 декабря 2021
В Белоруссии рассказали, когда Прибалтику сметёт с лица земли Рига, Латвия Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press
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Балтийские государства в случае вооружённого конфликта в Европе будут уничтожены, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков. В военном плане они из себя ничего не представляют, отметил он в беседе с журналом «Национальная оборона».

Что касается других наших западных, а вернее северо-западных соседей [кроме Польши], сами из себя они ничего в военном плане не представляют. Однако основная опасность поведения прибалтийских государств заключается в постоянном и буквально нелепом нагнетании обстановки, как будто они мечтают о серьёзном конфликте, не учитывая, что в случае его возникновения столкнувшиеся центры силы их просто сметут с лица земли, — пояснил генерал.

Он назвал такое поведение стран Прибалтики отработанной линией для давления на Белоруссию, а через неё и на интересы Москвы.

Ранее стало известно, что В НАТО рассказали, как Москва может отрезать Прибалтику. Россия может занять Сувалкский коридор (часть территории, где проходит граница Польши с Литвой) — единственную общую границу прибалтийских стран с другими членами НАТО — меньше чем за два часа. В качестве повода для этого может использоваться ситуация с мигрантами, считают в Альянсе.

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