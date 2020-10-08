В Баку заявили об обстреле Арменией азербайджанских населённых пунктов

Министерство обороны Азербайджана заявило, что военные Армении ведут огонь по населённым пунктам на территориях Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.
По данным пресс-службы ведомства, азербайджанская армия
Ранее сообщалось, что в ходе военных операций вечером 8 октября азербайджанская армия разрушила здание штаба 5-го горнострелкового полка Вооружённых сил Армении. При этом был тяжело ранен начальник штаба 10-й дивизии полковник Самвел Григорян, а начальник артиллерии полка полковник-лейтенант Арман Дермеян и «большое количество военнослужащих были уничтожены».
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.
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