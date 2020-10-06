В Баку сообщили о ночных боях в зоне карабахского конфликта

https://static.news.ru/photo/cf0353dc-0867-11eb-88bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Минобороны Азербайджана сообщило о боях в зоне карабахского конфликта, которые шли всю ночь. В результате обоюдных артиллерийских обстрелов азербайджанская сторона уничтожила командно-наблюдательный пункт 5-го горнострелкового полка армянских Вооруженных сил.

По данным Минобороны Азербайджана, в ночь на 7 октября бои велись вдоль всей линии фронта, азербайджанские войска проводили боевые действия на различных направлениях для расширения успехов, достигнутых в предыдущие дни.

Есть большое число погибших и раненых, уничтожены один танк и три артиллерийских орудия противника, — цитирует ТАСС военное ведомство.

Ранее азербайджанский посол в РФ Полад Бюльбюль-оглы заявил, что Баку настроен на «решительное освобождение» Нагорного Карабаха, заявил. По его словам, несколько районов уже удалось «освободить». Дипломат отметил, что, по данным на утро 6 октября военные действия привели к смерти 27 мирных жителей Азербайджана, ещё 141 получили ранения. С территории Армении проводятся ракетные обстрелы районов Мингечевир, Хызы, Гянджа, Апшерон и других городов и районов страны, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.