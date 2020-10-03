В Баку назвали условие переговоров по Нагорному Карабаху

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о невозможности проведения переговоров по урегулированию карабахского конфликта в одностороннем порядке. Он подчеркнул, что у Баку «должен быть партнер».

Об этом азербайджанский лидер сказал в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира». Президент Азербайджана отметил, что сопредседатели Минской группы попросили его проявить «больше понимания», на что он согласился.

Мы хотим найти мирный путь, поэтому мы ждали долгие годы и если бы не этот отвлекающий подход, то переговоры, наверное, продолжались бы, — заявил Алиев.

По его мнению, встречи с Пашиняном были бессмысленными и носили формальный характер. Он рассказал, что армянский премьер-министр говорил ему, что территории «не будут возвращены».

Переговоры не могут вестись в одностороннем порядке. У нас должен быть партнёр. Однако в лице Армении у нас пока нет партнёра в переговорах, — отметил Алиев.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал о том, что формат «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ должен быть сохранён, но при условии соблюдения нейтралитета входящих в неё стран, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.