В Австрии рассказали, когда Украина вступит в Евросоюз Депутат Австрийской партии свободы Хюбнер: вступление Украины в ЕС займёт 20 лет

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Вступление Украины в Евросоюз может затянуться на 20 лет, считает член Федерального совета Австрии и спикер в парламентском клубе Австрийской партии свободы по вопросам внешней политики, Европы и сотрудничества Йоханнес Хюбнер. Причиной этого являются «далёкий от европейского» уровень жизни и коррупция, передают «Известия».

По моим оценкам, возможное вступление Украины в ЕС заняло бы 20 лет. Уровень жизни в данной стране далёк от европейского. Если доверять Amnesty International, а также другим исследованиям, сделанным до 2022 года, Украину пожирает коррупция. Все решения — от выборов в Верховную раду Украины до действий президента и его сторонников — проплачены, — сказал Хюбнер.

Политик считает, что «разумных оснований принимать Украину в ЕС в ускоренном порядке нет». Среди основных факторов он указывает на сельское хозяйство. По мнению Хюбнера, в случае принятия в ЕС Украина получит свободный доступ к рынку, что приведёт к «перевороту» аграрной системы Запада: помимо уже имеющейся свободной торговли, Киев получит право на субсидии и участие в программах поддержки. Политик считает, что всё это сделает систему ещё более неустойчивой.

Хюбнер также отметил, что ускоренное принятие Украины в ЕС до завершения спецоперации России может сделать конфликт внутриевропейским. Такое течение обстоятельств возложит на плечи Запада решение сложившейся ситуации — это и есть основная цель Вашингтона, считает политик.

В конце февраля Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре. Накануне с такой инициативой выступил президент Польши Анджей Дуда.

Уже 1 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своём Twitter написал, что заявка Украины на членство в Евросоюзе по ускоренной процедуре принята и зарегистрирована. В настоящее время её рассматривают.