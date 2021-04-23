В Австралии рассказали о «тайном судье» на процессе MH17

https://static.news.ru/photo/e1969b9a-a438-11eb-9bf5-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ключевую роль в процессе о крушении Boeing MH-17 играет не председатель суда, а некая женщина, «судья-комиссар». К таким выводам пришёл австралийский журналист Джон Хелмер. Своим мнением представитель СМИ поделился в блоге.

Он обратил внимание, что представители обвинения Манон Риддербекс и Тийс Бергер не идут на контакт с журналистами и не раскрывают важных для общественности сведений о судебном процессе. Хелмер напомнил, что Риддербекс участвует в расследовании MH17 с 2014 года и отвечает за взаимодействие со Службой безопасности Украины (СБУ).

Недавно она представила документы, в которых ведущая роль в процессе отводится не председательствующему судье Хенрику Стинхейсу, а некоему «судье-комиссару». Риддербекс подтвердила таким образом, по мнению Хелмера, что именно тайные постановления «судьи-комиссара» позволили без проверок приобщить к делу показания, полученные от свидетелей СБУ. Кроме того, судья отклонил все попытки защиты оспорить достоверность показаний.

Адвокаты знают имя и биографию этой женщины; они держат детали в секрете, хотя нидерландское законодательство не требует от них этого. Источники в нидерландском суде, которые также знают эти подробности, признают, что слишком боятся официального наказания в случае утечки столь важной информации, — отметил журналист.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже начался вооружённый конфликт. Жертвами крушения стали 298 человек.

После этого международная следственная группа стала утверждать, что лайнер сбит ракетой, привезённой из РФ на Украину. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Пулатов является единственным обвиняемым, адвокаты которого присутствуют на процессе. Он опровергает свою причастность к крушению лайнера.

Как сообщалось ранее, один из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boieng (рейс MH17) в 2014-м в Донбассе гражданин РФ Сергей Дубинский несколько часов после трагедии не знал о катастрофе, о чём свидетельствуют прослушанные телефонные разговоры фигуранта.