В Австралии открыли новый вид паука-убийцы В Австралии открыли новый вид паука-убийцы с копьеобразными лапами

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В национальном парке «Конвей» на архипелаге Уитсанди в Австралии открыли новый вид паука-убийцы, следует из исследования ученых в Australian Journal of Taxonomy. Он имеет красновато-коричневый цвет и копьеобразные лапы, которые могут подтягиваться к телу и вытягиваться обратно. Ими пауки захватывают и обездвиживают жертву. Пауки живут в листьях тропических лесов.

Пауки-пеликаны рода Austrarchaea Forster & Platnick, 1984 (семейство Archaeidae) широко представлены во влажных тропических лесах центрально-восточного и северо-восточного Квинсленда, в настоящее время описано девять видов, — сказано в материале.

У найденных пауков высокая голова и длинные хелицеры, которыми они цепляют жертву. Их размер не превышает 0,2 миллиметра. Отмечается, что пока ученые обнаружили восемь особей.

Ранее в Австрии во время ремонтных работ в погребе винодел из Гобельсбурга наткнулся на кости мамонта. По предварительным оценкам, во время ремонта удалось обнаружить останки как минимум трех доисторических животных этого вида. Эксперты считают, что возраст находки может составлять 30–40 тысяч лет. Отмечается, что эта находка — одна из самых значительных за последние 100 лет.