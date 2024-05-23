Австрийский винодел случайно нашел в погребе кости мамонта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Австрии во время ремонтных работ в погребе винодел из Гобельсбурга наткнулся на кости мамонта, сообщает Bild. По предварительным оценкам, во время ремонта удалось обнаружить останки как минимум трех доисторических животных этого вида. Эксперты считают, что возраст находки может составлять 30–40 тысяч лет.

Мужчина сообщил о находке в Федеральное управление памятников, после чего археологи Австрийской академии наук начали раскопки. Как пишет издание, эта находка — одна из самых значительных за последние 100 лет. По словам руководителя раскопок Ханны Пароу-Сушон, такая плотная коллекция костей мамонта встречается редко. Ученые предполагают, что на месте, где обнаружили кости, люди каменного века охотились и убивали животных. Исследование их останков может дать специалистам новое представление об охотничьих практиках того времени.

Как пишет газета, последнюю аналогичную находку в Австрии сделали недалеко от нынешнего места раскопок. 150 лет назад в соседнем винном погребе в Гобельсбурге также были обнаружены культурные слои с кремневыми артефактами, ювелирными окаменелостями и древесным углем. После исследования археологами кости мамонта будут переданы на реставрацию в Венский музей естественной истории.

Ранее египетские палеонтологи открыли вымерший вид китов, живший на Земле около 41 млн лет назад. Новый вид считается одним из самых маленьких по размеру и старейшим из предков современных обитателей океана. Он получил название Tutcetus rayanensis — в честь египетского фараона Тутанхамона и района Вади Эр-Райян, в котором были найдены окаменелости кита.