В Австралии около 18 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнения

Около 18 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии из-за наводнений.
По словам премьер-министра штата Глэдис Береджиклян, паводки спровоцировали ливни, начавшиеся ещё 19 марта. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе Побережье Мид-Норт были эвакуированы около 15 тысяч человек, ещё три — в районе Сиднея.
В настоящее время закрыты свыше 200 школ, многие дороги перекрыты или недоступны. Как отметили представители пожарно-спасательной службы Нового Южного Уэльса, многие районы штата «похожи на внутреннее море»,
Как писал NEWS.ru, ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв сообщил, что России из-за глобального потепления угрожает деградация вечной мерзлоты, наводнения и нашествие новых вредителей. По словам учёного, потепление в России идёт в 2,5 раза быстрее, чем в других странах, причём в Арктической зоне процесс ещё более интенсивен.