В Австралии около 18 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнения

https://static.news.ru/photo/803a5034-8ae4-11eb-88a4-96000091f725_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Около 18 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии из-за наводнений.

По словам премьер-министра штата Глэдис Береджиклян, паводки спровоцировали ливни, начавшиеся ещё 19 марта. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе Побережье Мид-Норт были эвакуированы около 15 тысяч человек, ещё три — в районе Сиднея.

В настоящее время закрыты свыше 200 школ, многие дороги перекрыты или недоступны. Как отметили представители пожарно-спасательной службы Нового Южного Уэльса, многие районы штата «похожи на внутреннее море», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв сообщил, что России из-за глобального потепления угрожает деградация вечной мерзлоты, наводнения и нашествие новых вредителей. По словам учёного, потепление в России идёт в 2,5 раза быстрее, чем в других странах, причём в Арктической зоне процесс ещё более интенсивен.