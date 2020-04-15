В Австралии нарушителя карантинных правил впервые отправили в тюрьму

https://static.news.ru/photo/ab110854-ebd3-11e9-b657-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

35-летний строитель из города Перт стал первым в Австралии человеком, приговорённым к тюремному сроку за нарушение карантинных правил. Джонатан Дэвид проведёт за решёткой месяц, а на остальные 5,5 месяца приговора будет действовать годовая отсрочка.

Мужчина вернулся в штат Западная Австралия из штата Виктория 28 марта и по правилам должен был изолироваться от общества на 14 дней. Он покинул гостиницу, в которой находился на карантине, через пожарный выход и поехал в центр Перта на общественном транспорте. 5 апреля мужчину арестовали, так как он подвергал риску общественность, уточняет CNN.

BREAKING: Perth concreter Jonathan David has become the first man in Australia to be jailed for breaching state-enforced coronavirus quarantine requirements after he took the train to see his girlfriend: https://t.co/yPrWEVlKjt #perthnews pic.twitter.com/O1mvuRpXqD — The West Australian (@westaustralian) April 15, 2020

Австралийцы из штата Квинсленд устроили своеобразный карнавал, чтобы не скучать во время самоизоляции. Они выбрасывают мусор, переодевшись в необычные костюмы, фотографируются, снимают видео и публикуют их в соцсетях, писал NEWS.ru.