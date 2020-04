В Австралии нарушителя карантинных правил впервые отправили в тюрьму

Мужчина вернулся в штат Западная Австралия из штата Виктория 28 марта и по правилам должен был изолироваться от общества на 14 дней. Он покинул гостиницу, в которой находился на карантине, через пожарный выход и поехал в центр Перта на общественном транспорте. 5 апреля мужчину арестовали, так как он подвергал риску общественность, уточняет CNN.

BREAKING: Perth concreter Jonathan David has become the first man in Australia to be jailed for breaching state-enforced coronavirus quarantine requirements after he took the train to see his girlfriend: https://t.co/yPrWEVlKjt #perthnews pic.twitter.com/O1mvuRpXqD