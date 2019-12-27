В Австралии и Новой Зеландии из продажи изъяли популярный острый соус Sriracha Hot Chili. Причиной послужили опасения, что бутылочки могут взорваться.
Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация
Sriracha Hot Chili был изобретён в Таиланде. В его состав входят перец чили, уксус и чеснок. Его употребляют преимущественно с морепродуктами, а также добавляют в джемы, коктейли и даже леденцы, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что специалисты интернет-магазина Ozon выяснили, что на 60% понизился спрос в декабре на майонез по сравнению с прошлым месяцем.
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