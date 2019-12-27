https://static.news.ru/photo/3433ab86-28b6-11ea-a8e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Rightmire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Австралии и Новой Зеландии из продажи изъяли популярный острый соус Sriracha Hot Chili. Причиной послужили опасения, что бутылочки могут взорваться.

Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация BBC . По словам экспертов, в соусе содержатся пряности, из-за которых в содержимом продолжается ферментация, накапливается молочная кислота, что и может привести к вздутию и взрыву пластиковых бутылок.

Sriracha Hot Chili был изобретён в Таиланде. В его состав входят перец чили, уксус и чеснок. Его употребляют преимущественно с морепродуктами, а также добавляют в джемы, коктейли и даже леденцы, передаёт ТАСС .

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