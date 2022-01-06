Армянские военные примут участие в миссии ОДКБ в Казахстане

Правительство Армении разрешило подразделению вооружённых сил страны принять участие в миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, сообщается на сайте правительства. Кроме армянских военнослужащих, в состав контингента войдут представители России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. В Казахстан уже прибыли российские и белорусские десантники.

Разрешить подразделению ВС Республики Армения участвовать в миротворческих операциях в Республике Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ, — говорится в сообщении.

О соответствующем составе российских войск, представленных в ОДКБ, сообщалось вечером 5 января в ряде Telegram-каналов. Подтверждения этой информации не было. Россия отправит в Казахстан три тысячи военных, Белоруссия — 500, Таджикистан — 200, Армения — 70. Киргизия также отправит своих военных в Казахстан, но о численности контингента не сообщается.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.