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В Армении мужчина ворвался в букмекерскую контору с гранатами

12:23, 20 августа 2021
В Армении мужчина ворвался в букмекерскую контору с гранатами Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В офис букмекерской конторы, расположенный в районе Малатия-Себастия на западе Еревана, ворвался мужчина, вооружённый гранатами. Об этом заявила армянская полиция.

Как сообщается, в полицию поступил сигнал, после чего на место происшествия выехала оперативная группа. В результате переговоров мужчина покинул здание и был доставлен в полицейское отделение. Обстоятельства инцидента выясняются, информации о пострадавших нет.

Стало известно, что злоумышленник является 34-летним жителем дома на улице Бабаджаняна.

Ранее сообщалось, что в кабинет министров зашёл мужчина с гранатой. Злоумышленник заявил, что здание захвачено. Мужчина сказал, что «живым оттуда не уйдёт и сядет на 10 лет», после чего попросил людей не входить в здание. Как стало известно позже, хахватившего здание правительства Украины мужчину зовут Владимир Прохнич. Известно, что мужчина воевал в Донбассе и был сапёром в батальоне «Айдар». Он контужен. Сейчас Прохнич является предпринимателем, зарегистрирован как ФОП по ремонту автомобилей. 

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