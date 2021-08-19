В Армении мужчина ворвался в букмекерскую контору с гранатами

В офис букмекерской конторы, расположенный в районе Малатия-Себастия на западе Еревана, ворвался мужчина, вооружённый гранатами. Об этом заявила армянская полиция.

Как сообщается , в полицию поступил сигнал, после чего на место происшествия выехала оперативная группа. В результате переговоров мужчина покинул здание и был доставлен в полицейское отделение. Обстоятельства инцидента выясняются, информации о пострадавших нет.

Стало известно, что злоумышленник является 34-летним жителем дома на улице Бабаджаняна.

Ранее сообщалось, что в кабинет министров зашёл мужчина с гранатой. Злоумышленник заявил, что здание захвачено. Мужчина сказал, что «живым оттуда не уйдёт и сядет на 10 лет», после чего попросил людей не входить в здание. Как стало известно позже, хахватившего здание правительства Украины мужчину зовут Владимир Прохнич. Известно, что мужчина воевал в Донбассе и был сапёром в батальоне «Айдар». Он контужен. Сейчас Прохнич является предпринимателем, зарегистрирован как ФОП по ремонту автомобилей.