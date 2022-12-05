В Аргентине в четыре раза выросло количество зараженных коронавирусом

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Аргентине за последнюю неделю выявили более 12 тысяч заболевших коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения страны. Это почти в четыре раза больше, чем за предыдущие семь дней.

Подтверждено за неделю — 12 609 случаев, общее число заражений — 9 739 856, — заявили в ведомстве.

По данным министерства, от коронавируса за неделю погибло девять человек. Общее количество смертей достигло 130 034. Отделения интенсивной терапии в стране заняты на 41%.

Несмотря на резкий рост заболевания в стране, глава Минздрава Аргентины Карла Виссотти не считает, что нужно возвращать ограничения. По ее мнению, система здравоохранения страны пока справляется. Кроме того, в Аргентины полностью привились более 80% жителей.

Ранее в Шанхае местные жители вышли на демонстрацию против жестких ограничений, действующих на территории Китая в связи с пандемией коронавируса. Одним из поводов для акций послужил пожар, произошедший в жилом доме в городе Урумчи, в результате которого погибли 10 человек. Интернет-пользователи считают, что гибель людей связана с антиковидными ограничениями.

24 ноября в Китае было выявлено рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 31 444 случая. В связи с резким ростом заболеваемости в городском округе Гуанчжоу началось строительство карантинного центра «Наньша» на 80 тысяч койко-мест.