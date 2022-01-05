Протестующие разгромили офис телеканала «Мир» в Алма-Ате

В Казахстане протестующие разгромили офис представительства телеканала «Мир» в Алма-Ате. В настоящее время сотрудники эвакуированы и находятся в безопасности, сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале «Мир-24. Первый Евразийский».

В Алма-Ате разгромлен офис представительства МТРК «Мир». Уничтожено телевизионное оборудование. Благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании «Мир» эвакуированы и находятся в безопасности, — сказано в заявлении.

Председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин рассказал в интервью ТАСС, что неизвестные, устроившие погром в офисе компании не требовали выхода в эфир.

Три часа назад в офис ворвались неизвестные. Они разгромили спутниковую аппаратную, рабочие места журналистов. Сообщение о том, что кто-то потребовал выхода в эфир, не соответствует действительности. Естественно, наши сотрудники - люди ответственные, и перед тем как покинуть офис, все отключили. Благодаря руководству нашего представительства и действиям акимата Алма-Аты удалось эвакуировать всех сотрудников, никто не пострадал, — рассказал Батыршин.

Работа офиса МТРК «Мир» в Алма-Ате приостановлена, однако вещание на территории Казахстана продолжается, отметил Батыршин. Он добавил, что основной «продакшн» находится в Нур-Султане, и сотрудники столичного офиса продолжают выполнять свою работу и оперативно освещать последние события в Казахстане.

Ранее в соцсетях появились кадры штурма мэрии Алма-Аты. На видеозаписи видно, как толпа проникает в помещение, вокруг взрываются, предположительно, светошумовые гранаты. Известно, что в ходе противостояний с полицией протестующие забирали у силовиков гранаты, дубинки и полицейские щиты.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры.