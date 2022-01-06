В Алма-Ате госпитализировали пострадавшего журналиста

В Алма-Ате одного из казахстанских журналистов экстренно госпитализировали. Первую помощь пострадавшему оказали военные, передаёт корреспондент Sputnik Казахстан. Накануне агентство писало, что сотрудник СМИ получил ранение во время зачистки в Алма-Ате.

Раненому сотруднику одного из СМИ первую помощь оказали военные. После он был доставлен в больницу, — говорится в публикации.

3 января в Казахстане начались акции протеста против стремительного повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Митингующие требовали снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило стоимость топлива до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Однако митинги не закончились. Наоборот, они распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки произошли в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Позднее протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры, захватили аэропорт Алма-Аты. В ночь на 6 января силовики освободили аэропорт. В течение всего 6 января прошли антитеррористические операции в Алма-Ате.

Ранее сообщалось о тысяче раненых в ходе акций протеста в Казахстане. В ведомстве добавили, что почти 400 пострадавших были госпитализированы, а 62 находятся в реанимации.