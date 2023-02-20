В Африканском союзе объяснили, почему делегацию Израиля выгнали с саммита Глава комиссии Африканского союза: изгнанную делегацию Израиля не приглашали на саммит

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Персонал охраны правильно вывел израильских дипломатов с церемонии открытия саммита регионального объединения, передает РИА Новости слова председателя комиссии Африканского союза Муса Факи. Он подчеркнул, что представители Тель-Авива не были приглашены на мероприятие.

Израильский чиновник был выведен с открытия саммита, потому что мы не приглашали на него израильских официальных лиц, — заявил Факи.

Он также сообщил, что решение о предоставлении Израилю статуса наблюдателя было отложено до обсуждения этого вопроса специально созданным комитетом. Отмечалось, что против этого выступили делегации Претории и Алжира. В свою очередь, представитель Израиля заявил, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран.

Ранее постоянное представительство России при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры направило секретариату организации ноту из-за невыполнения Францией своих обязательств по обеспечению визита иностранных делегаций на мероприятия ЮНЕСКО.

Дипломаты из России не смогли получить визы для участия в 33-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, которая состоялась в Париже. Речь идет о двух представителях России, которые не получили визы в нужный срок.