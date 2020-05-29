В Абхазии задержан фигурант дела о расстреле воров в законе

Сотрудники Службы государственной безопасности и МВД Абхазии задержали Эрика Чкадуа, который находится в розыске по делу об убийстве троих человек в Сухуме.
Министр внутренних дел страны Дмитрий Дбар заявил, что подозреваемый в преступлении находится в изоляторе временного содержания.
В декабре 2019 года у ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума произошла перестрелка. Жертвами нападения стали криминальные авторитеты Астамур Шамба, Доминик Акиртава, а также Алхас Авидзба. Преступники приехали к заведению на автомобиле. Через несколько часов после совершения убийства сгоревший автомобиль был найден в районе Сухумского железнодорожного депо.
Занимавший на тот момент должность президента Абхазии Рауль Хаджимба уволил главу МВД Гарри Аршбу. Также своих постов лишились генеральный прокурор страны Зураб Ачба и его первый заместитель Есшоу Какалия. Об этом писал NEWS.ru.
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