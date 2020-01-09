https://static.news.ru/photo/adf2d9ee-32dc-11ea-a5b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости

Участники акции протеста выломали двери в здании администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на данные своего корреспондента с места событий. Внутри здания в центре Сухума собралось несколько десятков человек.

Организатор акции протеста заявил, что проведение митинга связано с тем, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.

Ранее NEWS.ru писал о том, что оппозиционная партия «Айтаира» («Возрождение») призвала главу Абхазии Рауля Хаджимбу покинуть свой пост во избежание «худшего сценария».