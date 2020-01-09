Участники акции протеста выломали двери в здании администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы.
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Организатор акции протеста заявил, что проведение митинга связано с тем, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.
Ранее NEWS.ru писал о том, что оппозиционная партия «Айтаира» («Возрождение») призвала главу Абхазии Рауля Хаджимбу покинуть свой пост во избежание «худшего сценария».
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