В Абхазии отреагировали на первое заражение коронавирусом среди туристов

https://static.news.ru/photo/fdcfb100-da5a-11ea-90a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуацию с распространением коронавируса на местных курортах оценили в Абхазии. Отельеры призвали не поддаваться панике.

Закрыться ото всех — это не выход, — цитирует TourDom.ru президента Абхазского союза туризма Анну Калягину.

По её словам, не стоит поддаваться панике. Отмечается, что с 10 августа ожидается открытие железнодорожного движения с Россией, а также наплыв клиентов туроператоров, которые долго ждали открытия границ.

С Калягиной согласен управляющий собственник Wellness Park Hotel Gagra Игорь Жигун. По его мнению, выявляемость новых случаев вряд ли превысит 100 в день до конца августа. При этом инфекция распространяется медленно и, в основном, бессимптомно. В связи с этим, по его мнению, достаточно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в отелях.

Как писал NEWS.ru, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Абхазии сообщил, что за сутки выявлен один инфицированный коронавирусом турист из России.